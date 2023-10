Scordia: nel borsone 4 chili di marijuana

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Scordia hanno arrestato in flagranza un catanese 55enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante controlli sulla strada provinciale che collega Scordia a Militello in Val di Catania, i militari hanno notato che il conducente di un’auto in transito, notandoli a distanza, aveva tentato di svoltare in una traversa secondaria. Mossa che, ovviamente, ha attirato l’attenzione dei carabinieri che lo hanno subito fermato per un controllo. Ispezionando il bagagliaio del mezzo, hanno trovato un borsone sportivo al cui interno erano contenute 8 buste sottovuoto contenenti, complessivamente, quasi 4 chili di marijuana già essiccata e pronta per la suddivisione in dosi. Il 55enne è stato posto agli arresti domiciliari.