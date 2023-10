MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato a Misterbianco un cittadino straniero di 44 anni, residente nel corso principale del paese, che nonostante fosse ai domiciliari, è stato sorpreso in sella ad una bici elettrica all’angolo tra corso Martiri di via Fani e via Gaggini. Per non farsi riconoscere dai carabinieri ha tentato di nascondersi il viso con un berretto, ma nonostante ciò è stato bloccato e poi ricollocato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari, con la eventualità della rivalutazione del beneficio degli arresti domiciliari.