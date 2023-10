Tra San Berillo e Vulcania troppa illegalità

CATANIA – I carabinieri di piazza Dante, in collaborazione con la polizia locale, nel corso di un servizio a largo raggio tra San Berillo e Vulcania, hanno sanzionato quattro attività commerciali, tra cui una panineria e un negozio di ortofrutta ubicati tra corso Sicilia e via Vittorio Emanuele II, multati per 173 euro ciascuno, per aver occupato abusivamente il suolo pubblico. Anche un noto bar-gelateria del quartiere Vulcania è stato sanzionato per aver invaso, senza autorizzazione, gli spazi pubblici con tavolini e sedie, mentre ad un chiosco è stata contestata l’occupazione di “spazio aereo”, per aver installato abusivamente delle tettoie, alterando così l’impatto visivo-paesaggistico della struttura.

In piazza della Repubblica, è stato identificato un ragazzo che, con indosso un marsupio, si aggirava tra i passanti con fare sospetto. Il 28enne di Mascalucia, subito bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo, nascosto nel borsello. Il giovane è stato pertanto denunciato a piede libero. In viale Africa, i carabinieri hanno poi individuato un altro 28enne che, a bordo del proprio monopattino, zigzagava tra le auto: fermato e controllato, è stato sorpreso con 2 grammi di marijuana e uno spinello in parte consumato, tutto ben nascosto nel vano porta oggetti del veicolo elettrico. Il giovane è stato denunciato. In piazza Manganelli e piazza Carlo Alberto, i militari hanno infine sorpreso due parcheggiatori abusivi di 40 e 50 anni, intenti a chiedere denaro agli automobilisti per la “guardiania” delle auto. Entrambi sono stati sanzionati per 1.500 euro circa.