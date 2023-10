La quiete dopo la tempesta di fuoco

MESSINA – Incalcolabili i danni nel territorio di San Pier Niceto, Gioiosa Marea, Condró, Villafranca Tirrenica, nel Messinese, ma fortunatamente nessun ferito. E’ questo il primo bilancio che emerge dal sopralluogo che la Protezione civile regionale sta effettuando nelle zone colpite dalle fiamme questa notte e in cui ci sono ancora focolai. I volontari di Protezione civile, che hanno lavorato nella notte anche a supporto dei vigili del fuoco per contenere le fiamme, sono riusciti a dare la massima assistenza alla popolazione. Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani segue attentamente l’evolversi della situazione da ieri, mantenendosi in stretto raccordo con il direttore generale della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina che si trova nei luoghi interessati con i tecnici del dipartimento regionale, con i sindaci e con i carabinieri.

Sono circa 150 le persone evacuate precauzionalmente stanotte dai sindaci e dalle forze dell’ordine, a causa degli incendi che hanno interessato le zone del Messinese. Decine le case bruciate. Le fiamme hanno coinvolto specialmente tetti in legno, infissi esterni e tettoie. Sono intervenute decine di squadre di volontari antincendio dalle province di Catania, Agrigento e Enna, attivate e coordinate dai funzionari del dipartimento di Protezione civile che hanno collaborato con le squadre dei vigili del fuoco presenti nella nottata e con i sindaci. Già stamattina la Protezione civile rassicurava: “La situazione nel complesso, è adesso sotto controllo anche in vista di un miglioramento delle condizioni meteo. Dalla mattinata stanno operando Canadair e elicotteri della Forestale, pertanto al momento non necessitano ulteriori rinforzi di squadre di volontariato provenienti delle altre province”.