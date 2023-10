LENTINI (SIRACUSA) – Agenti del commissariato di Lentini hanno arrestato un 49enne per detenzione di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi e munizioni. A casa dell’arrestato è stata trovata una pistola calibro 6.35, con un caricatore con 9 cartucce, un fucile artigianale ricavato con due tubi metallici in grado di poter esplodere cartucce calibro 12, 69 cartucce del medesimo calibro, un bilancino di precisione e 160 grammi di marijuana. L’indagato è stato portato in carcere.