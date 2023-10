MISILMERI (PALERMO) – I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio a Misilmeri, in contrada Masseria Damari, in un casolare abbandonato che si trova sulla strada statale Palermo-Agrigento al chilometro 243. Dopo avere spento l’incendio è stato accertato dai pompieri che dentro non vi fosse nessuno.