“Vandalizzata piazzetta della scuola d’arte”

“E’ da condannare senza se e senza ma l’azione degli incivili che hanno distrutto e ridotto a una discarica la piazzetta della Scuola d’arte, sita nella zona 167. Allo stesso tempo, però, viene da chiedersi dove siano i controlli e il monitoraggio del territorio”. A denunciarlo è il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo. “Abbiamo raccolto – continua Liuzzo – numerose segnalazioni che arrivano dai residenti i quali si dicono letteralmente disgustati e stanchi dello stato di abbandono in cui versa quello che, una volta, era un luogo di ritrovo ospitale e curato. Occorre uno sforzo comune per far sì che tutte queste anomalie possano essere eliminate. All’assessore comunale all’Ambiente, che sin dal suo insediamento è alla ricerca del mastello perduto, chiedo maggiore attenzione e cura delle periferie. Al sindaco, invece, ricordo che occorre un impegno a tutti i livelli per evitare che si ripetano episodi simili e auspico che la loro attenzione possa crescere lungo questa direzione perché Comiso possa ritornare una città ospitale sotto tutti i punti di vista così come accadeva anni fa”.

