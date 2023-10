Investite dai pirati: e l’ambulanza ritarda

PALERMO – Due donne sono state investite a Palermo in diversi momenti. Una ciclista di 43 anni è stata travolta in via Cavour, nei pressi della prefettura, da un’automobilista pirata che dopo lo scontro si è allontanato senza sincerarsi delle sue condizioni. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Civico dopo lunghi minuti d’attesa. Tutte le ambulanze erano infatti bloccate nei pronto soccorso in attesa di affidare i pazienti ai medici. La 43enne ha un trauma cranico e le sono state suturate alcune ferite in testa. Gli agenti della polizia municipale hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al pirata.

In via Villagrazia a essere investita è stata una ragazza di 24 anni, centrata forse uno scooter mentre attraversava. Diversi passanti sono intervenuti per prestarle i primi soccorsi prima dell’arrivo dell’ambulanza e del trasferimento al pronto soccorso del Policlinico. Anche in questo caso indagini in corso.