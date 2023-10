“Pronto, mi stanno derubando”

BELPASSO – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato in flagranza due fratelli di 40 e 41 anni del posto, denunciando al tempo stesso a piede libero anche la moglie 41enne di uno dei due, per tentato furto aggravato. Tutto è cominciato dalla telefonata di un 88enne che, agitato, ha raccontato ai militari che in quel momento, proprio di fronte a lui, alcune persone stavano rubando materiali da lavoro da un capannone di sua proprietà in via Pandolfini, caricandoli velocemente dentro un’autovettura parcheggiata davanti al cancello d’ingresso.

Soltanto due giorni prima l’anziano era stato derubato allo stesso modo e per questo motivo stava controllando le sue proprietà. I carabinieri in pochi minuti hanno raggiunto il posto sorprendendo i due fratelli mentre posizionavano la refurtiva in una Fiat Punto. In auto si trovava anche la moglie di uno dei due, con una bimba in braccio. I ladri sono stati bloccati e la refurtiva restituita al proprietario.