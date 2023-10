Di giorno al lavoro, nelle ore libere spacciava

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato 42enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga era custodita in casa dell’uomo, in una palazzina in via Ospedale Vecchio, proprio vicino la caserma di piazza Dante. I militari, entrando nell’edificio, sono rimasti subito colpiti dal fortissimo odore acre, tipico della marijuana, che proveniva da una delle abitazioni. Rintracciato il 42enne che in quel momento si trovava a lavoro, lo hanno atteso e hanno cominciato la perquisizione, trovando dentro un armadio della camera da letto, una sportina di plastica al cui interno erano nascosti 11 involucri con 50 grammi di marijuana ciascuno. Il pregiudicato è stato posto ai domiciliari.