PALERMO – Un turista è stato colpito da un pezzo di cornicione caduto da un palazzo in via Alessandro Paternostro a Palermo nei pressi di corso Vittorio Emanuele. Il giovane americano di 32 anni si trovava seduto in un bar insieme ad alcuni amici. E’ stato soccorso dai medici del 118 e trasportato all’ospedale Policlinico in codice giallo con un trauma cranico. Il giovane è stato ricoverato e sono stati eseguiti tutti gli esami per accertare i danni provocati alla testa. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il palazzo. Sono in corso indagini.