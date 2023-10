Maxi rissa a Sferracavallo

PALERMO – Un nuovo episodio di violenza a Sferracavallo, borgo marinaro di Palermo. Una maxi rissa è scoppiata nella tarda serata di ieri nella zona in cui si trovano le giostre, in piazza Beccadelli. Nel luna park, realizzato in occasione dei festeggiamenti per i Santi Cosma e Damiano, una decina di persone se l’è data di santa ragione. Qui erano stati nuovamente programmati i fuochi d’artificio che non erano stati esplosi la scorsa settimana a causa del maltempo.

Ad essere coinvolti sarebbero stati due gruppi di giovani, davanti agli occhi delle famiglie, bambini compresi. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine. Gli agenti hanno ristabilito la calma e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Si tratta del terzo caso in poche settimane nella borgata: era già successo il 16 e 23 settembre scorsi.