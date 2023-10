Dal laboratorio abusivo i cornetti pubblicizzati sui social

SIRACUSA – Una dépendance all’interno di una villetta in zona Pizzuta era stata adibita a laboratorio artigianale per la produzione di alimenti di pasticceria (cornetti, brioche, biscotti e altro), senza alcuna autorizzazione e in precarie condizioni igieniche. La scoperta è stata effettuata dalla polizia di Siracusa, che ha chiuso l’attività totalmente abusiva. Da settimane il laboratorio improvvisato era tenuto sotto osservazione dagli agenti. Il titolare pubblicizzava anche sui social network i suoi prodotti, offrendo servizi di catering a domicilio e approvvigionando un noto bar di Siracusa molto frequentato, in particolar modo la mattina, per la colazione.

Nelle prime ore del mattino di ieri, in occasione della distribuzione dei prodotti dolciari al bar, situato nella zona alta della città, i poliziotti sono intervenuti bloccando la consegna della merce. Anche il proprietario del bar è stato multato per acquisto di prodotti alimentari non tracciati. Inoltre il controllo ha fatto emergere nel locale altre violazioni di natura igienico-sanitaria e strutturale.

All’interno del laboratorio artigianale abusivo è stato trovato uno scenario igienico-sanitario a dir poco precario. I locali si presentavano fatiscenti e contaminati per la presenza di sporco, con attrezzature non pertinenti e mancanza di acqua calda. Inoltre la polizia ha riscontrato gravi irregolarità in un noto ristorante nella periferia di Siracusa: infatti il titolare era privo della licenza per svolgere l’attività e aveva organizzato uno spettacolo di intrattenimento musicale non autorizzato.

Anche questo locale è stato chiuso, e multato per un importo complessivo di 6.000 euro.