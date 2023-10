Catania, notte di multe

CATANIA – Sono state 47 le multe scattate durante i controlli effettuati da tutte le forze dell’ordine a Catania nelle zone della movida. Due in particolare le aree presidiate: una tra le vie Antonino di Sangiuliano, Coppola e le piazze Bellini e Lupo; l’altra al Castello Ursino. Gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto di motocicli, ma anche per vigilare sulle condotte dei gestori dei locali e dei clienti, anche per contrastare lo spaccio di droga e l’abuso di alcolici (in piazza Bellini è stato posizionato il camper della polizia stradale per testare il tasso alcolemico).

Complessivamente sono stati controllati 112 persone e 42 veicoli, quasi tutti motocicli, i cui conducenti in molte circostanze sono stati sanzionati. Sospesi dalla circolazione 15 mezzi i cui conducenti non hanno mai conseguito la patente o non hanno sottoposto entro i termini il veicolo a revisione periodica. Multe a 5 locali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Transitando in via Plebiscito gli agenti della Digos hanno notato due giovani a bordo di altrettanti ciclomotori: uno di loro spingeva l’altro mezzo con un piede. Gli agenti quindi hanno invertito la marcia e li hanno fermati. Entrambi i mezzi erano stati rubati nei giorni scorsi. I ragazzi tra l’altro erano in possesso di arnesi da scasso.