A Catania contro i bulli gli agenti in borghese

CATANIA – Nel pomeriggio e nella serata di ieri la polizia ha predisposto mirati servizi per contrastare episodi di bullismo che più volte sono stati segnalati, soprattutto nei pomeriggi del sabato in pieno centro. Decine gli agenti impiegati,

in particolare nel tratto di via Etnea compreso tra Villa Pacini e Villa Bellini, in campo anche i vigili. All’interno dei giardini sono state dislocate pattuglie anche in abiti civili, per monitorare la situazione. Inoltre sono stati predisposti posti di controllo nei confronti di automobilisti e motociclisti.