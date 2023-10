Urto tremendo: muore 20enne, feriti gli amici

NUORO – Tragedia all’alba nelle strade sarde, tra Tortolì e Lotzorai, in Ogliastra. Il barista ventenne Mattia Miscali, di Villagrande Strisaili, ha perso la vita dopo lo schianto alle 5 del mattino sulla rampa che dalla zona industriale di Baccasara conduce in direzione di Lotzorai. Viaggiava come passeggero a bordo di una Golf insieme con quattro amici, feriti gravemente.

Mattia si trovava nel lato del passeggero, dopo l’impatto con il guardrail è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Mentre gli altri quattro, tutti di Villanova e di età compresa tra i 20 e i 17 anni, sono stati estratti dall’auto dai vigili del fuoco. Un 19enne in condizioni critiche è stato trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari, gli altri tre ragazzi sono ricoverati invece all’ospedale di Lanusei, ma non correrebbero pericolo di vita. I cinque giovani stavano viaggiando sulla statale 125, in direzione Cagliari, dopo essere partiti da Lotzorai dove avrebbero trascorso la notte. All’altezza di Tortolì l’auto ha sbandato a destra e toccato il guardrail. L’autista nel tentativo di correggerla ha sbandato a sinistra andando a impattare sul guardrail della rampa che collega Tortolì alla statale. L’impatto è stato terribile: il guardrail ha sfondato la macchina e il giovane è volato all’esterno della Volkswagen rimasta senza portiera dal lato del passeggero.