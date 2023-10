Catania: brilli alla guida di macchinoni, via le patenti

CATANIA – Nei pressi di piazza Martiri della libertà, nelle ore notturne, a Catania sono stati fermati dai carabinieri due giovani di 26 e 27 anni che, alla guida di auto di grossa cilindrata, sono risultati positivi all’alcoltest poiché il tasso alcolemico rilevato nel loro sangue è risultato superiore a 0,5 grammi per litro (0,62 gr/l per il 26enne e 0, 71 gr/l per il 27enne). Sono scattate le multe e a entrambi è stata ritirata la patente. Nell’ambito degli stessi controlli sono partite sanzioni per circa 17.500 euro agli automobilisti indisciplinati, mentre 6 macchine sono state sequestrate.