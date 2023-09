Travolge motociclista e scappa: preso

PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – I carabinieri di Porto Empedocle hanno denunciato un diciottenne per omicidio stradale e fuga del conducente. Il giovane, nella notte fra domenica e ieri, lungo via Francesco Crispi, alla guida di uno scooter Honda Sh ha investito una moto Yamaha Majesty guidata da Sergio Burgio, 59 anni, che nell’impatto è finita contro un’auto in sosta uccidendo il motociclista. Il diciottenne, senza patente, dopo l’incidente si era allontanato e durante la notte si era recato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. La salma di Burgio è stata portata all’obitorio del “San Giovanni di Dio” in attesa dell’autopsia.