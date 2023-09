CATANIA – Sono stati accolti in municipio dal sindaco Enrico Trantino i primi dodici giovani del servizio civile universale che da domani lavoreranno al Comune di Catania. Fanno parte dei 14 progetti presentati dall’amministrazione, rivolti a circa cento giovani da impegnare in attività di servizio civile. I primi chiamati in servizio verranno impiegati per un anno nella Direzione comunale cultura, presso musei e biblioteche. Il servizio civile universale coinvolge oltre 70 mila operatori volontari in tutta Italia, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), da impiegare in programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all’estero tra il 2023 e il 2024. Ai volontari spetta un assegno di servizio civile mensile di 507 euro a carico dello Stato.