Grosso incendio a Catania, scovato il piromane

CATANIA – In piena notte alla polizia catanese sono stati segnalati due uomini che bruciavano cavi elettrici in una zona di campagna di Zia Lisa. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato un grosso incendio, che a causa del forte vento si stava pericolosamente avvicinando ad alcune case: per spegnerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nelle vicinanze c’era un furgone, aperto, con le chiavi ancora inserite nel quadro e con all’interno del cassone un groviglio di fili di rame. Dopo essere risaliti all’identità del proprietario – un pluripregiudicato – e averlo raggiunto nella sua casa, i poliziotti gli hanno strappato una confessione: era stato lui a incendiare i cavi elettrici, che a suo dire aveva raccolto per strada in vari comuni della provincia per ricavarne rame. E’ stato denunciato per incendio e ricettazione dei cavi di rame.