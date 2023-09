Terremoto in Campania avvertito a Roma e Foggia

ROMA – Il terremoto di magnitudo 4,2 avvenuto alle 3.35 nei Campi Flegrei (in provincia di Napoli) è stato avvertito in un’area ampia, con segnalazioni anche da Roma e Potenza. Lo indica il servizio ‘Haisentitoil terremoto?’, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Sarebbe la scossa più forte nella zona negli ultimi 39 anni. I comuni più vicini all’epicentro sono Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Napoli, Monte di Procida e Marano di Napoli. Le segnalazioni sono arrivate dalle province di Latina, Frosinone, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Foggia e Roma.

Per consentire le verifiche sulla rete ferroviaria dopo la forte scossa la circolazione dei treni da e per il capoluogo partenopeo è stata sospesa in via precauzionale. Numerosi i passeggeri che attendono ai lati dei binari di poter salire sui convogli per raggiungere le rispettive destinazioni.