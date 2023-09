In Sicilia qualche pioggia, poi torna il caldo anomalo

Nubifragi al Sud e pieno sole al Centro-Nord. L’Italia torna a essere divisa in due con il maltempo che imperversa questa volta sul meridione: nelle prossime ore intensi fenomeni, in movimento dalla Puglia verso Sud-Ovest, colpiranno Basilicata, Calabria e Sicilia. Previsti forti venti e locali trombe d’aria specie lungo le coste ioniche. Dalla sera gli ultimi temporali forti colpiranno Calabria e Sicilia, poi lentamente il tempo migliorerà anche su queste zone e da giovedì l’anticiclone porterà bel tempo e temperature anomale, quasi estive. Questa fase di tempo stabile e caldo persisterà tutta la settimana e potrebbe dominare anche la prossima regalando un’Ottobrata estrema a tutta l’Italia, in Sicilia si potranno toccare punte di 30°.