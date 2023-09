VENEZIA – Il Palermo sogna con Brunori. Il bomber (foto Palermo Fc) si sblocca e con una tripletta firma la vittoria al Penzo, conquistato al termine di una battaglia condita da tanti errori contro un tenace Venezia.

Primo tempo godibile e con tanti cambiamenti di fronte. Brunori segna dal dischetto trasformando un rigore decretato per fallo di Altare su Lund. Pohjanpalo sciupa un paio di palle gol, ma, nell’ultimo minuto di recupero, è un falco su un tiro di Johnsen ribattuto da Mateju e pareggia con il mancino.

Nella ripresa ancora Venezia insidioso in avvio con Johnsen e Pohjanpalo (palo sfiorato al 6′). Al quarto d’ora Joronen salva su Brunoni: sul corner successivo, Lucioni svetta e il bomber appoggia in porta. I veneti attaccano, ma super Brunori chiude il match nel recupero con un preciso sinistro su imbeccata di Mancuso. La squadra di Corini ora è seconda a un punto dalla capolista Parma.

VENEZIA-PALERMO 1-3

VENEZIA (4-3-1-2): Joronen 6; Candela 6 (41’st Cheryshev sv), Altare 5.5, Idzes 5.5, Sverko sv (22’pt Zampano 6.5); Busio 5 (23’st Andersen 5.5), Tessmann 5.5, Lella 6 (23’st Bjarkason 6); Johnsen 6.5; Gytkjaer 5 (23’st Pierini 5), Pohjanpalo 7. In panchina: Bertinato, Grandi, Modolo, Dembelé, Mikaelsson, Ullmann, Ellertsson. Allenatore: Vanoli 5.5

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6 (28’st Nedelcearu 6), Lucioni 6.5, Ceccaroni 5.5, Lund 6 (19’st Aurelio 6); Vasic 6 (32 st Henderson 6), Gomes 6.5, Coulibaly 6; Insigne 5.5 (19’st Segre 6), Brunori 8, Di Francesco 5 (19’st Mancuso 6). In panchina: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Marconi, Soleri. Allenatore: Corini 7

ARBITRO: Baroni di Firenze 6.5.

RETI: 8′ pt (rig), 17′ st e 48′ st Brunori, 50′ pt Pohjanpalo.

NOTE: spettatori 6000. Ammoniti: Busio, Lucioni, Gomes, Corini (all.). Angoli: 7-2. Recupero: 7′, 6′.