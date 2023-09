Palermo, colpaccio al 92′

Terza vittoria di fila per il Palermo che batte l’Ascoli in trasferta per 1-0 e ora è secondo in classifica. A firmare il gol vittoria allo stadio Cino e Lillo Del Duca Leonardo Mancuso in spaccata al 47′ del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Francesco Di Mariano.

Partita equilibrata con tutte e due le squadre che curano al meglio la fase difensiva. Corini sceglie Pigliacelli in porta protetto dai difensori Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio in difesa; a centrocampo Henderson, Stulac e Segre; in attacco Di Francesco, Brunori e Di Mariano.

L’unica vera occasione da gol del primo tempo è quella costruita dai rosanero al quarto d’ora con Stulac che crossa dalla destra e Aurelio che ci prova di testa costringendo Viviano al colpo di reni per togliere il pallone da sotto la traversa. I padroni di casa provano a costruire, ma non inquadrano mai la porta. Da segnalare l’intervento del var per revocare un rigore assegnato al Palermo per un tocco di Bayeye su Di Francesco che in realtà non c’era.

Nel secondo tempo la partita resta bloccata. Al 20′ Corini prova a cambiare inerzia con un triplo cambio, fuori Aurelio, Henderson e Di Francesco per Lund, Gomes e Mancuso. A pochi minuti dal termine fuori anche Brunori e Segre per Soleri e Coulibaly. A sbloccare l’equilibrio è proprio Mancuso sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra battuto da Di Mariano con il portiere Viviano che non riesce a trattenere il pallone sulla linea di porta.

ASCOLI-PALERMO 0-1

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano 6; Bayeye 6, Quaranta 6, Bellusci 5.5, Giovane 6; Gnahore 5.5 (48′ st Millico sv), Di Tacchio 6 (28′ st Masini sv), Milanese 6.5 (28′ st Falzerano sv); Manzari 5.5 (11′ st Caligara 5), Rodriguez 6 (11′ st Nestorosvki 6); Mendes 6. In panchina: Barosi, Bolletta, Haveri, Kraja, D’Uffizi, Botteghin, Falasco. Allenatore: Viali 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Mateju 6, Lucioni 6, Ceccaroni 6, Aurelio 6 (20′ st Lund sv); Henderson 6 (20′ st Gomes sv), Stulac 6, Segre 6 (38′ st Coulibaly sv): Di Francesco 6 (20′ st Mancuso 7), Brunori 6 (37′ st Soleri sv), Di Mariano 6. In panchina: Desplanches, Nespola, Jensen, Marconi, Nedelcearu, Vasic, Valente. Allenatore Corini 6.

ARBITRO: Dionisi 5.5.

RETE: 47′ st Mancuso.

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni. Spettatori 6.806 per un un incasso di 64.658 euro (abbonati 3.324 per 26.268 euro, paganti 3.482 per 38.390 euro). Ammoniti Aurelio, Viali, Coulibaly. Angoli 10-7 per il Palermo. Recupero 2′; 6′.