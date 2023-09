Telecamere ‘anti discarica’ abbattute a pistolettate

CATANIA – Altre due telecamere installate da Ecocar Ambiente nel Lotto Sud del Comune di Catania, per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le arterie stradali e controllare il territorio per prevenire illeciti, sono state vandalizzate e asportate. In via degli Agrumi, zona Librino, la telecamera, dopo essere stata messa fuori uso con colpi di arma da fuoco, è stata smontata e riposta dentro l’armadio semi distrutto dagli spari (struttura ancorata al palo che contiene accumulatore, batterie e router per trasmettere le immagini di videosorveglianza in tempo reale). Mentre in via Biagio Pecorino, quartiere San Giorgio, il palo dell’illuminazione pubblica è stato abbattuto con conseguente furto della stazione video.

Si tratta di un episodio, già denunciato alle forze dell’ordine, che si aggiunge ad altri eventi già registrati nei mesi scorsi: ad oggi sono in tutto 5 (delle 20 telecamere antidiscarica installate nelle zone critiche, previste da capitolato su indicazione della SRR Catania Area Metropolitana, con l’obiettivo di arginare e contrastare i “pendolari” di rifiuti ingombranti e speciali) le strumentazioni vandalizzate e messe fuori uso. “Un danno economico, al momento, di circa 10 mila euro in totale – sottolineano i referenti aziendali – ma soprattutto un ennesimo segnale di ‘controllo’ delle zone in questione, contro azioni di miglioramento del contesto ambientale. I sistemi, che trasmettono da remoto le immagini live anche ai terminali della polizia municipale, sono infatti uno strumento davvero efficace per la lotta a illeciti e inciviltà. Se da un lato i cittadini residenti nelle zone del Lotto Sud hanno fatto registrare numeri record sulle percentuali di raccolta differenziata, mostrandosi sensibili al tema e manifestando tanta buona volontà, dall’altro c’è ancora la grossa emergenza delle micro-discariche abusive che causano un danno all’ambiente e un forte aumento dei costi di gestione”.