Tempeste al Nord, al Sud 36 gradi

Mentre mezza Europa è attraversata da una perturbazione con piogge intense e venti tempestosi, compresa l’Italia del Nord, sul resto della Penisola secondo 3BMeteo prevarranno ancora condizioni anticicloniche con un ulteriore aumento delle temperature e massime che su alcune regioni del Sud potrebbero arrivare a superare i 35/36°, valori davvero notevoli per la fine della seconda decade di settembre.

Fino a mercoledì sarà presente nel Meridione un caldo africano. Poi tra giovedì e venerdì l’arrivo di una nuova perturbazione verso l’Italia, ma anche in questo frangente non sembra che il Sud possa risentire in modo significativo del cambiamento; qualche temporale potrebbe fermarsi alla Campania ma non andare oltre. Le temperature diminuirebbero al Nord e al Centro portandosi quasi in media, mentre al Sud resterebbero ancora prevalentemente estive.