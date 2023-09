PALERMO – Un grosso tronco di un albero è caduto a causa della forte pioggia in via Filippo Corazza, nel quartiere Oreto a Palermo. Il grosso ramo è caduto occupando la sede stradale. Problemi alla viabilità della zona, con gli automobilisti costretti a fare marcia indietro e a cercare un’altra strada per proseguire. Ieri un altro tronco è caduto in via XX Settembre e un albero in via Castellana che ha preso in pieno l’auto di una giovane donna finita in ospedale.