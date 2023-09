Catania, Zanellato è ufficiale

Ecco l’ufficialità. Il Catania ha comunicato l’ingaggio del centrocampista Niccolò Zanellato, chiamato a colmare in organico la lacuna aperta dalla rescissione consensuale del contratto con Marco Palermo. Milanese, 25 anni, il nuovo acquisto rossazzurro arriva da svincolato dopo aver chiuso la sua esperienza biennale con la Spal in B. Formatosi nel vivaio del Milan, in precedenza Zanellato ha giocato con il Crotone, tra Serie A e B, collezionando anche 6 presenze nell’Under 21 con una rete siglata proprio al Massimino nel corso di Italia-Armenia del 19 novembre 2019, valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria. Zanellato indosserà la maglia numero 6 e sarà in gruppo dopo la partita di lunedì sera contro il Foggia.