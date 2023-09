Sorpresi a rubare nelle auto in viale Kennedy

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato due persone per tentato furto aggravato e ricettazione. Gli agenti delle volanti in servizio lungo il viale Kennedy, all’altezza di un ristorante, hanno fermato un uomo e una donna, che alla vista dei poliziotti cercavano di allontanarsi dal parcheggio del locale. Insospettiti da questo atteggiamento, gli agenti hanno controllato le auto in sosta, constatando che poco prima i due avevano forzato alcune vetture. I due avevano infranto il lunotto posteriore di una macchina in sosta prelevando gli oggetti contenuti, fatto confermato dal ritrovamento della refurtiva nell’auto in uso ai malviventi. Inoltre, i poliziotti hanno accertato che avevano tentato anche di rubare un’altra vettura. I due sono trovati in possesso di arnesi atti allo scasso oltre a un ‘Obd’, strumento utilizzato per manomettere le centraline elettroniche delle auto,