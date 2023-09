PALERMO – La polizia ha arrestato un 27enne trapanese e ha sequestrato 175 grammi, circa, di crack ed eroina. I controlli sono scattati in via Tommaso Fazello nei pressi del terminal dei pullman che collegano Palermo agli altri capoluoghi siciliani. La droga, con un bilancino di precisione e 80 euro ritenuti provento dello spaccio, erano in una sacca. Il 27enne stava per salire su un bus diretto a Trapani.