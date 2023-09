Catania, interi quartieri senz’acqua da una settimana

Dal 28 agosto diverse centinaia di famiglie a Catania sono prive di fornitura idrica per un guasto alla rete che Sidra non riesce a risolvere. Il problema si registra nei quartieri Nesima Superiore, Nesima inferiore, San Leone, diverse zone tra viale Mario Rapisardi, via Ammiraglio Caracciolo, corso Indipendenza, le vie Armando Diaz, San Pio X, XXXI Maggio, Duca D’Aosta, IV Novembre, Pisacane e traverse limitrofe, come si legge peraltro in uno scarno comunicato pubblicato sul sito della Sidra il giorno 31 agosto.

Il grave disservizio sta mettendo a dura prova la resistenza di migliaia di utenti, anche anziani, costretti a rifornirsi di bidoni da riempire di acqua e trasportare a casa. Sino a oggi, 4 settembre, dopo ben 6 giorni la Sidra non riesce a dare esaustive spiegazioni sul disservizio né a fornire tempi di ripristino della regolare fornitura. La Consaambiente (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente), sulla base delle numerosissime segnalazioni di gente stanca per i disagi che sta subendo, sta preparando un’azione legale per il risarcimento del danno. L’associazione, inoltre, chiede al sindaco di Catania di intervenire e interpellare i responsabili della Sidra per fornire ai cittadini certezze e rassicurazioni riguardo la presa in carico e la soluzione di quanto sta succedendo.