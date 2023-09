Catania: ufficiale Deli

Francesco Deli è ufficialmente un giocatore del Catania. L’arrivo del centrocampista romano, il cui ingaggio era ormai noto da giorni, è stato formalizzato con una nota dalla società rossazzurra nella quale si comunica “di aver raggiunto un’intesa con il calciatore Francesco Deli, che si è già sottoposto alle visite mediche e nelle prossime ore si legherà contrattualmente al nostro club”. Svincolato, 29 anni, il nuovo acquisto della società etnea si è fatto conoscere in Serie C con la maglia della Paganese collezionando 101 presenze e 12 gol nell’arco di tre stagioni e mezza. Nel gennaio del 2017 va a Foggia, dove totalizza 76 presenze e 15 reti tra Serie C e B. Seguono le esperienze con la Cremonese in B (46/5, foto Cremonese Calcio) e Pordenone (39/4 tra B e C).