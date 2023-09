Morta dopo anestesia, sequestrata la salma

CATANIA – Su ordine della procura catanese è stata sequestrata la salma di Maria Grazia Fiore, la donna 57enne di Scicli morta due giorni fa all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, in seguito a shock anafilattico conseguente alla somministrazione dell’anestesia. Il figlio della donna, tramite il proprio legale, ha sporto denuncia in Questura a Catania e la polizia ha provveduto al sequestro della cartella clinica della donna che doveva sottoporsi a un banale e routinario intervento alla tiroide. Da quel che si apprende, in passato per ben tre volte Maria Grazia era stata sottoposta ad anestesia senza accusare problemi. Il 26 settembre, invece, l’anestesia si è rivelata letale. Sarà nominato un medico legale incaricato dell’autopsia.