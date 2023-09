Operaio edile di 63 anni muore travolto dalle macerie

BELMONTE MEZZAGNO (PALERMO) – Un operaio di 63 anni, Filippo Ciancimino, è morto a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, mentre stava lavorando ad un solaio che ha ceduto in una casa in via Papa Giovanni XXIII. L’uomo è stato travolto dalle macerie. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di soccorrerlo. I medici del 118, giunti sul posto, non hanno potuto che constatarne la morte, in attesa dell’arrivo del medico legale: per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Le indagini, condotte dai carabinieri, dovranno stabilire se siano state rispettate le norme sulla sicurezza e se per quel lavoro erano state richieste tutte le autorizzazioni necessarie.

Subito dopo la tragedia il sindaco di Belmonte Mezzagno Maurizio Milone commenta la morte dell’operaio: “Sono molto addolorato per quanto successo oggi nel mio comune. Filippo Ciancimino era un grande lavoratore, d’animo nobile e sensibile, la gentilezza fatta persona. Il lavoro era la sua passione. Non ci sono parole che possano alleviare il dolore della famiglia – aggiunge il sindaco -. A nome della comunità Belmontese mi stringo attorno ai suoi figli: Maria Concetta ed Antonio e alla moglie”.