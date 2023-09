Livieri, un mese di stop

E’ stimato in circa un mese lo stop obbligato di Alessandro Livieri. Fermatosi per un infortunio muscolare al termine del primo tempo della partita persa in casa con il Foggia, il portiere del Catania con ogni probabilità sarà costretto a saltare la trasferta di Caserta di domenica prossima, l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia contro il Messina, il match al Massimino con il Latina e la gara esterna sul campo della Juve Stabia. Nel corso delle prossime settimane verrà valutato il percorso di recupero dell’estremo difensore, sottopostosi a risonanza magnetica, per capire se è ipotizzabile un rientro in occasione del recupero contro il Brindisi (18 ottobre, si aspetta l’ufficialità) o nei successivi impegni ravvicinati contro Taranto in casa, Monterosi in trasferta o Avellino nuovamente in casa. In attesa del rientro del titolare, toccherà al lettone Bethers difendere la porta rossazzurra.