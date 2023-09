PALERMO – Colpi di pistola la scorsa notte contro la saracinesca della sede del patronato in via Filippo Paladini, nel rione Cep a Palermo, davanti cui sono stati trovati i bossoli. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori di quella che potrebbe essere un’intimidazione.