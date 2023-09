NARO (AGRIGENTO) – Un 48enne di Naro è stato denunciato perché, secondo la polizia, che si è occupata delle indagini, sarebbe l’autore del rogo appiccato al portone d’ingresso principale dell’Inps, in via Picone ad Agrigento. L’indagato sarebbe stato “incastrato” dalle telecamere di videosorveglianza istallate a presidio dell’Istituto, ma anche dagli impianti di una stazione di rifornimento del Villaggio Mosè dove è stato immortalato mentre riempiva due bottiglie di carburante utilizzate per appiccare il fuoco. L’uomo è lo stesso che nei giorni precedenti avrebbe messo delle pedane dinanzi la saracinesca chiusa di un supermercato della sua città prima di appiccare un altro rogo.