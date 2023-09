Incendio vicino a Fontanarossa, voli dirottati

CATANIA – Un incendio divampato fuori dall’area dell’aeroporto di Catania ha costretto a dirottare alcuni voli in arrivo a Fontanarossa e a sospendere le partenze a causa del fumo che avrebbe potuto creare disturbo alla navigazione. Sono intervenute due squadre e un’autobotte dei vigili del fuoco. Le partenze poi sono riprese ed è previsto che in tempi brevi l’aeroporto riprenda la piena operatività. L’ennesimo disagio in un’estate che per lo scalo etneo è stata devastante, a causa del rogo che ha bloccato l’attività per 20 giorni alla fine di luglio.