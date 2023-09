“La faccio finita”: ma ‘Chi l’ha visto?’ lo scova

E’ stato scovato dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” il rappresentante di casalinghi di Imola che il 7 luglio del 2013 era sparito, lasciando tre lettere in cui annunciava il suicidio per problemi economici. Invece Adamo, che aveva lasciato moglie e due figlie piccole, era in Grecia. La donna si è rivolta al programma, che è riuscito a rintracciarlo e ieri ha raccontato i particolari della vicenda nella puntata andata in onda su Rai Tre. “Per me non è umano – ha commentato la moglie Raffaella -, non è un uomo, non è un padre”. Il 16 luglio la sua auto è stata ritrovata ad Ancona e i carabinieri hanno scoperto che Adamo era salito su un traghetto per Patrasso.