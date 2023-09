BAGHERIA (PALERMO) – Ha accoltellato il nuovo compagno della ex moglie, con cui si era separato da sei mesi. Un cinquantenne di Bagheria è stato colpito alla schiena nel corso principale mentre si trovava nella panchina assieme alla donna. E’ stato soccorso e portato in ospedale al Buccheri La Ferla di Palermo, non è in pericolo di vita. L’ex marito è ricercato dalla polizia.