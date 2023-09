C’è X Factor: ma Morgan è rimasto a Selinunte

“È stato un bellissimo concerto, chi lo ha vissuto ha potuto dare un peso relativo a quella cosa, chi non lo ha vissuto ha avuto giustamente una reazione e si è sentito offeso per un’estrapolazione”: così Morgan, oggi alla presentazione di X Factor, dove torna come giudice, ha dato la sua interpretazione di quanto successo a Selinunte. “Avete rotto il cazzo, ho dei sentimenti, coglioni”, aveva urlato a uno spettatore del suo concerto, colpevole di avergli detto che stava andando “fuori tema”. Apostrofandolo “frocio di merda”.

“È stato un momento difficile, si è creata – ha detto Morgan dal palco del teatro Litta di Milano – una dinamica complessa che ha generato quello che è stato un evidente errore linguistico”. Dopo le scuse, l’ex Bluvertigo ha scelto di devolvere metà del suo cachet come giudice del talent show a favore di Casa arcobaleno, che accoglie persone rifiutate dalle famiglie nel loro percorso di coming out. “Le parole sono molto importanti, io credo nelle parole ed è per questo che ho voluto fare un gesto concreto perché le parole – ha continuato il cantautore – possono offendere e ferire, essere armi pesanti, e siccome me ne rendo conto ho voluto dare concretezza alle mie scuse”.

Secondo Morgan, comunque, “quello che ha potuto generare a livello di dibattito è stata un’occasione di trasformare quanto successo in un momento in cui si parla di questa cosa”. Quanto detto dal palco, comunque, ha tenuto a ribadire, va visto in un contesto, quello di “un concerto meraviglioso”, e non estrapolato. In questi ultimi giorni Morgan su Instagram è tornato spesso sul caso Selinunte, rispondendo ad Andrea Scanzi e Marco Travaglio, ma anche postando foto dove bacia l’ex Babyshambles Pete Doherty e chiede ai suoi follower: “Io omofobo?”.