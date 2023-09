CATANIA – Domani alle 8.15 in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2023/24 il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla pubblica istruzione Andrea Guzzardi si recheranno all’istituto d’istruzione superiore di via Orchidea 9 di fronte alla caserma dei vigili del fuoco. Alle 10.15 saranno nella sede dell’istituto comprensivo Cesare Battisti di San Cristoforo (via Santa Maria de La Salette) per incontrare alunni delle elementari, docenti e dirigente scolastico. Alle 12 sindaco e assessore andranno nell’istituto comprensivo a indirizzo musicale Agatino Malerba di Picanello (via Velletri 28) per incontrare i ragazzi delle medie.