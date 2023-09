TERMINI IMERESE – È stata prorogata al 2 ottobre la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per lo stabilimento Blutec di Termini Imerese. Il termine era inizialmente stato fissato al 15 settembre. I potenziali acquirenti avranno tempo fino alle 13 del 2 ottobre per depositare le offerte. L’ex Blutec è gestita da tre amministratori straordinari.