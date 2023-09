Il Catania gioca poco a Monopoli

a.c.) Poco Catania a Monopoli. La prima trasferta stagionale dei rossazzurri si esaurisce in 90 minuti modesti, di scarsi contenuti tecnici e ancor meno emozioni. L’agonismo e la corsa dei biancoverdi bastano a imbrigliare la squadra di Tabbiani, a lungo contratta e quasi mai pericolosa.

Su un campo sconnesso e mal illuminato, gli etnei non si accendono creando una sola vera palla gol con Di Carmine, che nel finale di primo tempo calcia dal limite trovando Perina pronto a distendersi in tuffo. Oltre non si va, eccezion fatta per una punizione di Chiricò alla mezz’ora sulla quale Silvestri per poco non riesce a piazzare la deviazione vincente. Decisamente troppo poco per una squadra come il Catania, che non riesce a cambiare passo soffrendo a centrocampo, segnatamente con l’imballato Ladinetti, e in avanti, dove Di Carmine ha poca assistenza e i laterali Marsura e Chiricò restano troppo fuori dal gioco.

Va meglio dietro, visto che la formazione di Tabbiani concede solo due mezze occasioni ai padroni di casa, che in apertura di partita vedono Bouah colpire la traversa della propria porta nel tentativo di liberare l’area su un corner calciato da destra e a metà primo tempo ci provano con Spalluto, il cui tiro dopo un veloce uno-due viene contenuto da Livieri in angolo.

Praticamente priva di emozioni la ripresa, nonostante la classica girandola di sostituzioni nella quale spicca solo il buon ingresso in campo di Quaini al posto di Ladinetti nel ruolo di play. Nel recupero arriva il rosso al difensore di casa Cargnelutti per doppia ammonizione, ma tre minuti e mezzo di superiorità numerica sono troppo pochi per cambiare volto a una partita dimenticabile.

MONOPOLI-CATANIA 0-0

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Fazio, Cargnelutti, Ferrini, De Santis (34′ st Peschetola); Vassallo (18′ st Iaccarino), De Risio (6′ st Hamlili); Borello, Starita, D’Agostino (34′ st Dibenedetto); Spalluto. In panchina: Alloj, Bosit, Sorgente, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Mazzotta, Angileri, Fornasier, Simone. Allenatore: Tomei.

CATANIA (4-3-3): Livieri; Bouah (19′ st Castellini), Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Ladinetti (19′ st Quaini), Rocca (41′ st Deli); Chiricò, Di Carmine (33′ Sarao), Marsura (33′ st Bocic). In panchina: Bethers, Torrisi, Maffei, De Luca, Castellini. Allenatore: Tabbiani.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino.

NOTE: spettatori 2.016 di cui 1.282 abbonati (settore ospiti inagibile). Espulso al 47′ st Cargnelutti per doppia ammonizione. Ammoniti: Borello, Hamlili, De Santis, Rocca, Silvestri. Angoli 5-5. Recupero 1′ e 5′.