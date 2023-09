CATANIA – Sabato prossimo a Catania si svolgerà una pulizia straordinaria del molo di Ognina in occasione dei festeggiamenti per la Madonna “bambina”. Nel giorno della tradizionale processione, le più importanti associazioni che operano sui temi ambientali e sociali uniranno le loro forze di mattina per restituire bellezza e dignità al borgo marinaro. L’evento è promosso dal Centro di servizio per il volontariato etneo: “Puntiamo a promuovere un vero e proprio Patto di collaborazione tematico e permanente – dichiara Salvatore Raffa, presidente del Csve – attraverso la costituzione di una rete di volontari, cittadinanza attiva e istituzioni. Un patto che coinvolgerà tutta la città rafforzandone il senso di comunità”. Il raduno, aperto a tutti, è previsto alle 8 in piazza Ognina.