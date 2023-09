Furto d’auto di famiglia: presi 3 catanesi

TAORMINA (MESSINA) – I carabinieri di Taormina hanno arrestato per furto e ricettazione padre e figlio catanesi, rispettivamente di 57 e 31 anni e già noti alle forze dell’ordine, nonché una donna di 31anni della provincia etnea. Tra Santa Teresa di Riva e Letojanni sono stati sorpresi, insieme con un quarto individuo, mentre stavano rubando una macchina parcheggiata.

Avvistata la pattuglia, tre di loro disfacendosi di un borsone (che conteneva l’attrezzatura per lo scasso) sono scappati a bordo di un’altra auto, mentre il complice si è dileguato alla guida della macchina appena rubata. Il gruppo dei tre è stato fermato dopo un inseguimento e il mezzo rubato, abbandonato in una zona periferica, è stato recuperato. Sparito tra i campi il quarto ladro. I tre arrestati sono stati trovati in possesso di alcune centraline presumibilmente sottratte da altre macchine.