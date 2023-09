Si spara ancora a Catania. Questa notte un pregiudicato di 37 anni si è presentato all’ospedale San Marco con una ferita al piede causata da un colpo di arma da fuoco. L’uomo, sorvegliato speciale, ha riferito di essersi ferito intervenendo in via Domenico Tempio per sedare un litigio tra due extracomunitari. Il 37enne, tuttora ricoverato, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia che ora indaga per chiarire la dinamica dell’accaduto.