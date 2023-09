CALTANISSETTA – Falso allarme bomba oggi pomeriggio in via Istria, a Caltanissetta, dove un telefono rotto era stato scambiato per un ordigno. Ad avvisare i carabinieri è stato un cittadino intorno alle 14. La persona che ha chiamato il numero unico delle emergenze ha fatto presente che all’interno di un cassonetto c’era uno strano aggeggio da cui provenivano dei rumori. A quel punto sono stati allertati gli artificieri di Catania che, una volta arrivati, hanno accertato che si trattava di un cellulare rotto che stava vibrando. Nei dintorni abitano tre magistrati e, anche per questo motivo, è stata presa ogni precauzione per capire se si trattasse davvero di un ordigno.