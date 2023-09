BELPASSO (CATANIA) – E’ stata multata con un verbale di 866 euro la ditta che esegue per conto di Enel i lavori sulla strada provinciale 14 che da Belpasso porta a Piano Tavola. Lavori che da mesi creano non pochi disagi ai cittadini. Il Comune ha riscontrato irregolarità inerenti al piano di sicurezza. Il cantiere risulta spesso essere lasciato in condizione di pericolo per gli automobilisti che attraversano l’arteria. “Ho eseguito stamani di buon’ora un sopralluogo – dice il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo -: abbiamo chiesto quindi di sospendere i lavori per qualche ora, sino all’arrivo del datore di lavoro. La buona notizia è che i lavori, fatti con non curanza e superficialità disarmante rispetto alle norme di sicurezza di base, presumibilmente dovrebbero essere conclusi nel fine settimana”.