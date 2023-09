Catania, Liotti in pole

Il Catania è ancora sul mercato. Rescisso il contratto con Marco Palermo, che ha chiesto e ottenuto di andare via accasandosi in D al Lamezia, il club rossazzurro si è subito messo al lavoro per integrare l’organico andando a caccia di uno svincolato per lasciare a Tabbiani sei opzioni per la mediana.

In pole c’è una vecchia conoscenza del direttore sportivo Antonello Laneri: Daniele Liotti. Il rapporto tra i due risale ai tempi di Siracusa, dove Liotti ha giocato facendo bene nella stagione 2017-2018 (28 presenze e 5 gol), e si è mantenuto nel tempo.

Mancino, 29 anni, Liotti è un elemento che Laneri apprezza per la sua versatilità essendo in condizione di giocare in più posizioni, inclusa quella di laterale basso, ed è a lui, svincolato dalla Reggina, che il ds ha pensato come prima opzione per rimpiazzare Palermo. L’intenzione del Catania è quella di colmare in tempi brevi la lacuna appena apertasi, possibilmente già prima della gara in programma giovedì sera a Monopoli.